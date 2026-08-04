الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الثلاثاء / السيطرة على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، لافتة إلى أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.

وأشارت إلى أن قوات "الشمال" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت قوات كييف أكثر من 275 جنديا، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وثلاث محطات حرب إلكترونية، منوهة بإسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 16 قنبلة موجهة، و735 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة أن وحدات من تجمع قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 335 عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

وتابعت الوزارة أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت قوات كييف نحو 345 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

وأضافت أن وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت قوات كييف في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

وأوضحت أن وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر قوات كييف أكثر من 210 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية ومحطة استطلاع إلكترونية.