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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
رنا عصمت

يلعب توازن الهرمونات دورًا حيويًا في صحة المرأة، إذ يؤثر على الوزن والمزاج وانتظام الدورة الشهرية وجودة النوم، وعلاوة على اتباع نمط حياة صحي، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تسهم في دعم التوازن الهرموني، بحسب موقع Verywell Health.

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء..

1-اللوز
اللوز يحتوى على مواد فعالة فى علاج الهرمونات قادرة على الحد من مستوى الانسولين والاندروجين في جسمك. لذا ، إذا كنت تعانين من عدم التوازن الهرموني ، يجب عليك بالتأكيد إضافة 11 من اللوز إلى نظامك الغذائي اليومي. 

الطبقة الخارجية للوز غنية بالتانينات ، التي تمنع امتصاص العناصر الغذائية الحيوية من الأمعاء. لذا ، إذا كنت تخطط لتناول اللوز ، ننصحك بغمرها في وعاء من الماء طوال الليل ثم تناولها مع الجلد.

2-النعناع

النعناع خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، ويُعتقد أنه يساهم في خفض مستوى هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ما يقلل من حب الشباب ونمو الشعر الزائد. كما قد يدعم انتظام الدورة الشهرية ويعزز عملية الإباضة، ويساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

3-الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، كما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ودعم توازن هرمون الإستروجين. كما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على إدارة الوزن، وهو ما يجعله مفيدًا لمصابات متلازمة تكيس المبايض. إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطراب المعدة أو كثرة التبول لدى بعض الأشخاص.

4-الأفوكادو
الأفوكادو غنى بالدهون الصحية وهي واحدة من المغذيات الكبيرة الثلاثة الأساسية لنظام غذائي متوازن وتخليق الهرمونات في الجسم.. لذا عليك التأكد من تناول المزيد من هذه الفاكهة إذا واجهت أزمة هرمونية.

5-السالمون
السالمون جيد لعقلك ولقلبك، ولكن هذه السمكة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 جيدة أيضًا للحفاظ على الهرمونات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص المضادة للأكسدة من سمك السالمون جيدة لتهدئة مشاكل الجلد.
 

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء توازن الهرمونات للنساء دعم التوازن الهرموني الهرمونات

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