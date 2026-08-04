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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتعزيز الاستقرار

اثناء تهنئة المحافظ لمدير الأمن
اثناء تهنئة المحافظ لمدير الأمن
ايمن محمد

قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، التهنئة إلى اللواء محمد حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، بمناسبة توليه مهام منصبه، وذلك خلال زيارة أجراها المحافظ، اليوم، إلى مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.


وأكد محافظ جنوب سيناء اعتزازه بالتعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، وتأمين المنشآت الحيوية والسياحية بمختلف أنحاء المحافظة.


وأعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال عن خالص تمنياته للواء محمد حبيب بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، بما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الأمن، وتعزيز الاستقرار، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها جنوب سيناء.


من جانبه، أعرب اللواء محمد حبيب عن تقديره لزيارة المحافظ وتهنئته، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق صالح المواطنين، ويدعم جهود التنمية، ويحافظ على أمن واستقرار جنوب سيناء.


وتأتي زيارة المحافظ في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والزائرين بالمحافظة.

جنوب سيناء محافظ تهنئة مدير الأمن اللواء محمد حبيب

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