أخبار التوك شو .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين .. والأرصاد توجه رسالة عاجلة .. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

بعد موجة حارة استمرت أيامًا وأرهقت المواطنين، تبدأ الأجواء في استعادة قدر من الاعتدال، مع انكسار حدة الحرارة وتراجع ملحوظ في درجاتها على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارا للموجة شديدة الحرارة بعد الارتفاع الملحوظ في قيم الحرارة والرطوبة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الحارة بدأت الأربعاء وكانت ذروتها السبت والأحد.



التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. وتؤكد أن التخفيضات حقيقية



مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026، تتجه أنظار المواطنين إلى المحال التجارية للاستفادة من التخفيضات المعلنة على مختلف السلع والملابس، في ظل سعي الكثيرين إلى الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل.

وكشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026، موضحًا أن وزير التموين أصدر القرار بالأمس بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة التاجر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإتاحة للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة من خلال تخفيض حقيقي.

بعد زلزال 1992.. كيف تطورت معايير بناء المباني في مصر لمواجهة الزلازل



شهدت منظومة البناء في مصر خلال العقود الماضية تطورًا كبيرًا في معايير الأمان والسلامة الإنشائية، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الزلازل والهزات الأرضية، حيث دفعت التجارب السابقة إلى تطوير الأكواد الهندسية وتحديث أساليب التصميم بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد عبد اللطيف، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ومدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة، أن كود الأحمال المصري شهد تطورات مهمة منذ زلزال عام 1992، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة المنشآت الحديثة على تحمل تأثيرات الزلازل وتقليل حجم الأضرار.



نائب رئيس مجلس النواب الأردني: أي استهداف لأرضنا سيُقابل برد حاسم وكل الخيارات مفتوحة



قال خميس عطية، نائب رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردن وجّه رسائل واضحة لجميع الأطراف بأن أي اعتداء يستهدف أراضيه سيقابل برد حاسم، مؤكدًا أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

وأضاف عطية خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب يدين أي انتهاك للسيادة الأردنية أو تهديد لأمن المواطنين، مشددًا على رفض الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، بما فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، داعيًا إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة تهدف إلى التدريب والتسليح والمناورات العسكرية، مؤكدًا عدم وجود قواعد أمريكية في الأردن، وأن القرار العسكري أردني خالص ويخضع لقيادة القوات المسلحة الأردنية.



في زلزال جديد؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل بعد رصد 12 هزة



أثار زلزال الفجر حالة من القلق بين المواطنين، بالتزامن مع انتشار العديد من الشائعات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية وقوع زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ مدة الشعور بالزلزال تختلف باختلاف المسافة عن مركزه، موضحًا أن قرب أو بُعد المواطنين من مصدر الهزة يؤثر بشكل مباشر في الفترة التي يشعرون خلالها بالزلزال.



تبدأ غدا.. الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى

كشف محمد صبحي، المتخصص في شؤون وزارة التعليم، تفاصيل الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أعلنوا الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.



ولفت إلى أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 والتي تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.26 جنيه

سعر الشراء: 51.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.92 جنيه

سعر الشراء: 57.80 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.67 جنيه

سعر الشراء: 67.50 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس.. عيار 21 بكام؟



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5035 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5875 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6714 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47000 جنيه.

من أزمة المعاشات للتحول الرقمي.. التأمينات تعلن مرحلة جديدة في تقديم الخدمات

رغم حالة الجدل التي أثارها تأخر صرف المعاشات لآلاف المواطنين خلال الفترة الماضية، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الأزمة جاءت نتيجة الانتقال إلى منظومة رقمية جديدة تُعد الأكبر في تاريخ الهيئة.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تشغيل المنظومة الجديدة استمر تجريبيًا بالتوازي مع النظام القديم لمدة عام ونصف، موضحًا أن المراجع الفنية الخاصة بمثل هذه الأنظمة تؤكد أن الوصول إلى مرحلة الاستقرار يستغرق عادة ما بين ستة أشهر وسنة.