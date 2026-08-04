منها الصداع والدوخة.. 7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

تزداد شكوى البعض من الإرهاق الشديد، الدوخة، شحوب الوجه، وتساقط الشعر وقد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على نقص الحديد أو ما يُعرف بفقر الدم، وهو من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة بين النساء.

ووفقًا لموقع MedlinePlus، فإن هناك عددًا من العلامات التي قد تنذر بانخفاض مخزون الحديد.





هناك الكثير من أعراض نقص الحديد التي تظهر على المصاب ويمكن اكتشافها بسهولة وهي :

1-الإرهاق والضعف: الشعور بالتعب الشديد ونقص الطاقة.

2-الصداع والدوخة: صداع متكرر والشعور بالدوخة، خاصة عند الوقوف المفاجئ أو القيام بنشاط بدني.

3-شحوب الجلد: يصبح الجلد شاحبًا أو ذو لون باهت، ويمكن أن يظهر الشحوب بشكل واضح في مناطق معينة مثل اللثة والشفاه الداخلية والجفون السفلية.

4-ضيق التنفس: الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

5-تساقط الشعر: ملاحظة تساقط الشعر بكميات أكبر من المعتاد، خاصة عند تمشيطه أو غسله.

6-هشاشة الأظافر: الأظافر تصبح هشة، وقد تظهر عليها علامات مثل تقوسها أو تشكلها على هيئة ملعقة.

7-برودة الأطراف: الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.