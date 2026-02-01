مش تعب وخلاص.. فقر الدم خطر صحي يهدد النساء والأطفال

فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وقد يصيب الكبار والأطفال والنساء بشكل خاص.

ورغم انتشاره، لا يدرك كثيرون خطورته أو أسبابه الحقيقية. في السطور التالية، نقدم لكِ دليلًا شاملًا ومبسطًا عن فقر الدم:

ما هو فقر الدم؟



فقر الدم (الأنيميا) هو حالة صحية تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء أو نسبة الهيموجلوبين في الدم عن المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى ضعف قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.



أنواع فقر الدم



هناك أنواع متعددة، من أبرزها:

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: وهو الأكثر شيوعًا.

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك.

فقر الدم الوراثي مثل أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا).

فقر الدم الانحلالي نتيجة تكسير خلايا الدم الحمراء.

فقر الدم المرتبط بالأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى أو الالتهابات المزمنة.

أسباب فقر الدم

تختلف الأسباب حسب النوع، وتشمل:

سوء التغذية ونقص العناصر الأساسية.

فقدان الدم (الدورة الشهرية الغزيرة، النزيف).

الحمل والرضاعة.

أمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على الامتصاص.

عوامل وراثية.



أعراض فقر الدم



قد تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، ومنها:

الإرهاق والتعب المستمر.

شحوب الوجه والجلد.

الدوخة والصداع.

ضيق التنفس وخفقان القلب.

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

ضعف التركيز وبرودة الأطراف.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

النساء، خاصة في سن الإنجاب.

الحوامل.

الأطفال والمراهقون.

كبار السن.

مرضى الأمراض المزمنة.

تشخيص فقر الدم

يتم التشخيص من خلال:

تحليل صورة الدم الكاملة (CBC).

قياس مخزون الحديد في الجسم.

تحاليل فيتامين B12 وحمض الفوليك عند الحاجة.



طرق العلاج



يعتمد العلاج على السبب، وقد يشمل:

مكملات الحديد أو الفيتامينات.

تعديل النظام الغذائي.

علاج السبب الرئيسي مثل النزيف أو المرض المزمن.

في الحالات الشديدة قد يلزم نقل دم.

الوقاية من فقر الدم

تناول غذاء متوازن غني بالحديد مثل الكبدة، اللحوم الحمراء، السبانخ، والبقوليات.

تناول فيتامين C لتحسين امتصاص الحديد.

تجنب شرب الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة.

المتابعة الدورية خاصة للفئات المعرضة.

متى يكون فقر الدم خطيرًا؟

يصبح فقر الدم خطيرًا إذا تُرك دون علاج، إذ قد يؤدي إلى مضاعفات مثل ضعف المناعة، مشكلات القلب، وتأخر النمو عند الأطفال.