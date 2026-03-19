مقتل 12 وإصابة 116 في هجوم أمريكي إسرائيلي على دورود غربي إيران
تعرف على موعد وصول بعثة الترجي التونسي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي
العيد إمتى.. الإفتاء تحسم الجدل وتستطلع هلال شهر شوال اليوم
موبايلك جواه منجم دهب.. اكتشاف ثوري يكشف الذهب في هواتفك القديمة
التعليم تنفي تحميل طلاب صفوف النقل بالمدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس
العراق.. استهداف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد بطائرتين مسيرتين
تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات
هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟ .. الإفتاء توضح
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
بدء اجازة عيد الفطر في المدارس من اليوم وحتى الإثنين القادم
بيذلني ويبهدلني.. التحقيق مع أطراف فيديو استغاثة شاب من اعتداءات والده
أدان العدوان الإيراني.. وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج
أخبار البلد

التعليم تنفي تحميل طلاب صفوف النقل بالمدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس

ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحميل طلاب صفوف النقل في المدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس 2026 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر قراراً عاجلاً ينص على أن تتولى الإدارات التعليمية مسئولية تصوير امتحانات شهر مارس 2026 ، مشددا على ألا يتم تحميل المدارس ولا الطلاب أي أعباء مالية في هذا الشأن .

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة 

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها 

  • يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
  • يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
  • في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
  • تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
  • يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
  • يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
  • أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
  • يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026
     
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات شهر مارس 2026 امتحانات شهر مارس

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطقس

تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تضرب هذه المناطق غدا

موعد عيد الفطر في مصر

الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول .. والإفتاء تحسم الجدل

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

13 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026 رسميًا

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

ريهام حجاج

ريهام حجاج عن موسم رمضان: التفاح مش أحلى من العنب.. وعاش الفن الممتع

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ريم مصطفي

ريم مصطفى تدفع ثمن خيانتها بنهاية مأساوية في مسلسل فن الحرب

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

المزيد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

