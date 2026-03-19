التعليم تنفي تحميل طلاب صفوف النقل بالمدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحميل طلاب صفوف النقل في المدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر قراراً عاجلاً ينص على أن تتولى الإدارات التعليمية مسئولية تصوير امتحانات شهر مارس 2026 ، مشددا على ألا يتم تحميل المدارس ولا الطلاب أي أعباء مالية في هذا الشأن .

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة

