الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم: 5 حالات فقط تؤدي امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي "ورقيا"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المسموح لهم بآداء امتحانات شهر مارس ورقياً وليس إلكترونيا على التابلت هم :

  • طلاب المنازل 
  • طلاب الخدمات 
  • طلاب المدارس الخاصة 
  •  الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ومدارسهم غير متصلة بشبكة الانترنت 
  • أي طالب يتعذر في آداء الامتحان إلكترونيا لأسباب تقنية مفاجئة ، وهنا يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء آداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان الورقي الذي يتم اللجوء إليه في الحالات سابقة الذكر ، يكون هو ذات الامتحان الإلكتروني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  يتم اعداد الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ، و تشمل الورقة الامتحانية اسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜ على التابلت واسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥٪؜ يمتحنها الطالب ، و يقوم الموجهون من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ٣ نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

