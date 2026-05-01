الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس متوقع أن يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة ،ويستمر هذا الارتفاع حتى غدٍ السبت.

موجة انخفاض جديدة في الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد استمرار الأجواء الحارة على أغلب المناطق، تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أنه متوقع أن يعقب هذا الارتفاع فى درجات الحرارة انخفاض فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى  اعتباراً من يوم الأحد القادم، ويصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم الجمعة في مصر

ويسود الطقس اليوم، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وشهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر، شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

رياح محملة بالأتربة والرمال 

ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر. ونبّهت الأرصاد إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يخص الظواهر الجوية الأخرى، تتهيأ الفرص لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 36 درجة مئوية. وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

