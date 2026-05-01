أجسام مجهولة.. تحذير عاجل من وزارة الداخلية القطرية رغم الهدنة مع إيران

أصدرت وزارة الداخلية القطرية، يوم الجمعة بيان عاجل بشأن التعامل مع أي أجسام مجهولة ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ أو طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، إنه حرصا على سلامة مرتادي البحر، تدعو الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام أو بقايا مجهولة يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات اعتراض لصواريخ أو طائرات مسيرة، وذلك في البحر ضمن المياه الإقليمية للدولة.

وأكدت الداخلية القطرية، أن التعامل مع مثل هذه الأجسام أو البقايا يجب أن يتم فقط من قبل الجهات ذات الاختصاص، نظرًا لاحتمالية احتوائها على مواد خطرة قد تُعرّض السلامة العامة للخطر.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم لمس هذه الأجسام أو الاقتراب منها، والإبلاغ فورًا عبر الرقم (999) ، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.