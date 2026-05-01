مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلا عن مصدر مسؤول بنادي غزل المحلة، عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب محمود صلاح في يناير الماضي وتوقيع اللاعب على عقود انضمام للمارد الأحمر.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن محمود صلاح وقع على عقود انضمام للنادي الأهلي في يناير الماضي لمدة ٥ مواسم بـ ٦ مليون جنيه في الموسم، واللاعب كان يستعد للانضمام إلى المارد الأحمر.

وتابع: علمت إدارة غزل المحلة توقيع اللاعب للأهلي، وتسبب في غضب كبير لمجلس إدارة النادي وتم استبعاده من تدريبات الفريق الأول وخاض التدريبات مع قطاع الناشئين.

وواصل، إدارة غزل المحلة جلست مع محمود صلاح وطلبت منه التجديد للفريق لمدة ٣ مواسم مقابل مليون و٧٠٠ ألف شهريًا وهو ما وافق عليه اللاعب وجدد عقده لمدة ٣ مواسم.

محمود صلاح يمتلك في عقده بند "احتراف أوروبي" حيث يحق للاعب ووكيله التفاوض مع أي نادي أوروبي دون الرجوع لإدارة غزل المحلة، ولكن حال تلقى عرضًا محليًا سيكون التفاوض عن طريق نادي المحلة.

واختتم: محمود صلاح كان يرغب في وضع بند في عقده بحرية انتقاله لأي ناد محلي في مصر ولكن إدارة النادي رفضت وأصرت على الاحتراف الأوروبي فقط.