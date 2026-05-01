الكشف عن تفاصيل جديدة في الهجوم المسلح على فعالية بحضور ترامب

نشرت السلطات الأمريكية مقطع فيديو جديد يوثّق لحظة محاولة رجل مسلح اقتحام فعالية عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، في حادثة وُصفت بأنها محاولة لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأظهرت لقطات الفيديو، التي نشرتها المدعية الفيدرالية في واشنطن جانين بيرو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتجاوزة لخمس دقائق، المشتبه به كول آلن توماس وهو يتجاوز الحواجز الأمنية بسرعة، قبل أن يطلق النار على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية أثناء اقترابه من موقع الحفل الذي كان يضم صحفيين ومسؤولين في الإدارة الأميركية وضيوفاً آخرين.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026



وأكدت بيرو أنه “لا توجد أدلة تشير إلى إصابة الضابط بنيران صديقة”.

كما بيّن المقطع أن المتهم كان قد قام بجولة استطلاعية داخل الفندق في اليوم السابق للهجوم، في إطار التحضير للعملية.



وكان توماس قد وافق على البقاء قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة، دون أن يقدم إقراراً بالذنب أو البراءة خلال مثوله القصير أمام المحكمة الفيدرالية، وذلك بعد اتهامه باجتياز جهاز التفتيش الأمني في فندق “واشنطن هيلتون” وهو يحمل سلاحاً نارياً، ما أدى إلى تعطيل أحد أبرز الفعاليات السنوية في العاصمة الأميركية.