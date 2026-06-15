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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكنافة بالمانجو.

الكنافة بالمانجو



مقادير عمل الكنافة بالمانجو
نصف كيلو كنافة
كوب سمنة
شربات متوسط
مانجو شرائح
كريم شانتيه
جيلي مانجو جاهز او عصير مانجي



طريقة التحضير لعمل الكنافة بالمانجو..


1. اخلطي الكنافة المفتتة مع السمنة السايحة وضعيها في صينية واضغطي عليها وضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر لونها. او تحميرها في طاسه زي الشعريه
2. اسقي الكنافة بالشربات
3. حطي شويه من الكنافه شويه من الكريمه وقراري الخطوات زي ماتحبي
4.رصي شرائح المانجو والكريم شانتيه في المنتصف. او في اخر طبقه
6.ويمكن خلط كوب من المانجو البيوريه مع الكريمه الخفق
وتدهن شرايح المانجو بقليل من جيلي المانجو او الشربات للحفاظ علي الفاكهه فريش بالثلاجه
الف هنا وشفا

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية طريقة عمل الكنافة بالمانجو اسهل طريقة عمل الكنافة بالمانجو

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