كيف نجحت طالبة ثانوية عامة بموقع الوزارة ورسبت في الشهادة؟|التعليم تكشف مفاجآة

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول أنباء تزعم أن الطالبة يمنى وليد محمد إبراهيم أبو شادي، الطالبة بمدرسة ابشان الثانوية للبنات بمحافظة كفر الشيخ ، والتي أدت امتحانات الثانوية العامة 2026 في لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية ببيلا، برقم جلوس "2497328" ، فوجئت بأنها "ناجحة " على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، وراسبة في النتيجة المعلنة في المدرسة

نتيجة الطالبة على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الطالبة في المدرسة بعد رسوبها في جميع المواد

فعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ظهرت نتيجة الطالبة المذكورة بأنها ناجحة وحاصلة على مجموع 218.5 ، وجاءت درجاتها كالتالي :

- اللغة العربية 62

-اللغة الأجنبية الأولى 56

-الرياضيات : 37

- الكيمياء : 30

-الفيزياء 33.5

-المجموع الكلي : 218.5

أما شهادة الثانوية العامة الموجودة في المدرسة ، فقد جاء بها ان الطالبة المذكورة حاصلة على مجموع صفر ومكتوب في خانة درجات المواد حرف ل الذي يرمز إلى كلمة "لاغي"

أول رد من التعليم

من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن ما حدث مع الطالبة المذكورة هو أن الشئون القانونية بالوزارة قررت إلغاء كلي لإمتحاناتها وحرمانها من دخول الدور الثانى ٢٠٢٦ بعد أن تبين أنه تم تحرير محضر حيازة موبايل وتصوير امتحان لها أثناء امتحانات الثانوية العامة 2026 والطالبة موقعة على هذا المحضر

وقال المصدر : إن سبب نجاح الطالبة على موقع الوزارة ، هو أن قرار الشئون القانونية بالوزارة صدر بعد ظهور النتيجة على موقع الوزارة ، وبالتالي بدأ تنفيذ إلغاء امتحاناتها ورسوبها في جميع المواد في النتيجة التي ظهرت رسميا في المدرسة والتي تم تحريرها رسميا في شهادة الطالبة