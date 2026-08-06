مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس

كشف المطرب مصطفى حجاج كواليس بداياته الفنية، مؤكدًا أن رحلته نحو النجومية لم تكن سهلة، وإنما مرت بالكثير من التحديات والصعوبات التي واجهها منذ سنوات الطفولة، قبل أن ينجح في تحقيق مكانة مميزة على الساحة الغنائية.

وقال مصطفى حجاج، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إنه بدأ الغناء منذ سنوات عمره الأولى، موضحًا: «مريت بصعوبات كتير في البدايات، وكنت بغني في الأفراح من وأنا طفل، والطريق للفن مكنش سهل، لكن كنت مؤمن بموهبتي وبحلمي، وفضلت أشتغل على نفسي لحد ما ربنا كرمني بالنجاح».

وتحدث حجاج عن فترة ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات في حياته، بعدما تعرض لانتقادات وهجوم أثرا عليه نفسيًا.

وأضاف: «قعدت في عزلة فترة، والناس هاجمتني واتقالي كلام زعلني، وده خلاني أفضل أبعد شوية وأراجع نفسي، لكن الحمد لله رجعت أقوى، والجمهور الحقيقي عمره ما بيتخلى عن الفنان اللي بيحبه».

وأشار مصطفى حجاج إلى أن كل تجربة يمر بها الفنان تضيف إليه الكثير، مؤكدًا أن الصعوبات التي واجهها صنعت شخصيته الفنية، وجعلته أكثر حرصًا على اختيار خطواته وأعماله المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يواصل التحضير لعدد من المفاجآت الفنية خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه من جمهوره، والذي يعتبره الدافع الأكبر للاستمرار وتقديم أعمال تليق بثقتهم ومحبتهم.