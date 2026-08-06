مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن وصفات تفتيح البشرة خاصة مع فصل الصيف.
ووفقا لما جاء في موقع netmeds نقدم لك ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة.
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة..
ـ ماسك الزبادي والليمون لتوحيد لون البشرة:
يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بلطف، بينما يعمل الليمون على تقليل البقع الداكنة.
المكونات:
ملعقتان زبادي
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة الاستخدام:
يوضع الماسك لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء البارد.
ماسك الحليب والموز
مكونات:
ملعقة صغيرة من الحليب
ملعقتان صغيرتان من الموز الناضج المهروس
ملعقة صغيرة من العسل العادي
طريقة:
امزج الحليب والموز الناضج المهروس والعسل.
ضعيه كطبقة رقيقة على الوجه، واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة.
اغسل بالماء العادي ولا تستخدم الصابون.