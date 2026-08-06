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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تناوله باعتدال.. الإفراط في البطيخ يسبب هذه المشكلات الصحية

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الإقبال على تناول البطيخ باعتباره أحد أشهر فواكه الصيف وأكثرها ترطيبًا للجسم، إلا أن تكرار الشائعات حول سلامته يثير تساؤلات لدى الكثيرين.

وفي هذا السياق، أكد أطباء وخبراء تغذية أن البطيخ فاكهة آمنة وغنية بالمياه والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ولا توجد أدلة علمية تثبت المزاعم المتداولة بشأن احتوائه على مواد ضارة، مشددين في الوقت نفسه على أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، لذا يُنصح بالاعتدال لتحقيق أقصى استفادة من فوائده.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول العديد من الشائعات حول فاكهة البطيخ، موضحًا أنه من محبي تناولها لما تتمتع به من فوائد صحية متعددة.

وأوضح أن الحديث عن حقن البطيخ بالهرمونات أو احتوائه على مواد ضارة لا يستند إلى دليل، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.

وأشار شعبان إلى أن البطيخ يعد من الفواكه المناسبة خلال فصل الصيف، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المياه التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما أوضح أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تمنحه اللون الأحمر المميز وتساهم في دعم صحة الجسم.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يستحق لقب "ملك الفواكه الصيفية"، بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من المياه تصل إلى نحو 91%، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض السوائل والحفاظ على نشاط الجسم خلال فصل الصيف.

وأوضح خبير التغذية أن البطيخ يحتوي على فيتامين C ومادة الليكوبين، إلى جانب عناصر غذائية أخرى تساعد في تعزيز الصحة العامة ودعم المناعة، مشيرًا إلى أنه من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعله مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.

وفي الوقت نفسه، حذر كريم جمال من الإفراط في تناول البطيخ، موضحًا أن الإكثار منه قد يؤدي إلى زيادة السكريات والألياف التي يحصل عليها الجسم، وهو ما قد يسبب بعض المشكلات الهضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص، مؤكدًا أن الاعتدال هو الطريقة الأفضل للحصول على فوائده الصحية.

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