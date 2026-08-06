منها شركة الاستثمار والمستحقات.. الزمالك يحسم ملفات مصيرية في اجتماع الإثنين

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الإثنين المقبل، اجتماعًا مهمًا بمقر النادي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تخص قطاع كرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الجديد، ورغبة الإدارة في حسم العديد من القضايا الإدارية والفنية والمالية خلال الفترة الحالية.



وعلمت مصادر داخل نادي الزمالك انه من المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة تقرير الجهاز الفني بشأن معسكر إعداد الفريق الأول، والوقوف على مدى الاستفادة الفنية والبدنية التي حققها اللاعبون، إلى جانب تقييم البرنامج التحضيري، ومراجعة الاحتياجات الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وسيخصص مجلس الإدارة جزءًا من الاجتماع لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاطلاع على تطورات الموقف القانوني، وخطة الإدارة للتعامل مع تلك الملفات بما يحافظ على حقوق النادي ويجنب الزمالك أي عقوبات أو أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة.



كما يناقش المجلس تطورات ملف شركة كرة القدم، باعتباره أحد أهم المشروعات التي تسعى الإدارة إلى الانتهاء منها، بهدف تطوير منظومة إدارة كرة القدم، وتعزيز الموارد المالية، ووضع آليات جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار الإداري والاقتصادي للنادي.



ويبحث أعضاء المجلس أيضًا ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول، في ظل حرص الإدارة على توفير الأجواء المناسبة للفريق، والعمل على تسوية الالتزامات المالية بما يضمن الحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتحفيز اللاعبين قبل بداية الموسم.



وتشير المصادر إلى أن الاجتماع قد يشهد إصدار عدد من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الكرة، سواء على المستوى الإداري أو المالي، في ظل سعي مجلس إدارة الزمالك إلى تجهيز النادي بصورة مثالية للموسم الجديد، وحسم الملفات العالقة التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.



