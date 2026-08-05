الزمالك يواصل الإعداد بقوة.. معتمد جمال يرفع الحمل البدني في المعسكر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، على تكثيف التدريبات البدنية، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بأفضل صورة ممكنة.

وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لخوض تدريبات تأهيلية، قبل أداء فقرة خفيفة بالكرة، في إطار برنامج الإعداد الموضوع للاعبين.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث سيشارك الفريق في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.