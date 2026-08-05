«يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح».. جماهير طرابزون تحتشد احتفالًا بالملك المصري

شهدت مدينة طرابزون أجواءً استثنائية، بعد ما احتشدت آلاف الجماهير لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، في مشهد عكس حجم الحماس الكبير بعد انضمامه إلى صفوف النادي التركي.

وردّدت الجماهير هتافها الشهير: “يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح”، وسط احتفالات صاخبة ولافتات ترحيبية.

وحرص محمد صلاح على تحية الجماهير والتفاعل معها، في واحدة من أبرز لحظات الاستقبال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويؤكد هذا الاستقبال التاريخي المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح، في ظل الآمال المعقودة عليه لقيادة طرابزون نحو تحقيق النجاحات خلال الموسم الجديد.