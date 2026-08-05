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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سهام السعيد «سيدة المطار»: «حسوا بيا شوية.. وربنا موجود ومبيسيبش حق حد» | فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

ردّت سهام السعيد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، على الانتقادات التي طالتها بعد انتشار فيديو الواقعة التي ظهرت خلالها مع نجلها داخل المطار، مؤكدة أنها تمر بظروف صعبة، مطالبة الجميع بعدم إصدار الأحكام دون معرفة التفاصيل الكاملة.

وقالت سهام السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "حسوا بيا شوية.. حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا موجود ومبيسيبش حق حد، وكما تدين تُدان".

وأضافت أنها تعمل حاليًا في أحد المقاهي خارج مصر، موضحة: "أنا خريجة دبلوم تجارة، وعندي 27 سنة، وفي بنات كتير بتسافر عشان تاكل عيش، لكن للأسف اتعملتلي صور بالذكاء الاصطناعي، والناس قعدت تتكلم في شرفي".

وأشارت إلى أنها تعاني من أزمة صحية، قائلة: "أنا مريضة جلطة، وأبويا متوفي، ومحدش يعرف أنا بمر بإيه، والناس كلها بتتكلم عني من غير ما تعرف الحقيقة".

وأكدت أن تصرفها خلال الواقعة كان نتيجة حالة غضب شديدة، مضيفة: "أنا اتصرفت بعصبية عشان كان دمي محروق، والفيديو مجبش حقي، ومحدش جابلي حقي، وأنا متغربة عشان عليا التزامات".

سيدة المطار سهام السعيد نهال طايل

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