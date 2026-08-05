الأزهر للفتوى يوضح ضوابط إدراك الصلاة مع الإمام وطريقة دخول المسبوق

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحًا مهمًا بشأن كيفية دخول المأموم إلى صلاة الجماعة إذا أدرك الإمام في أي هيئة من هيئات الصلاة، سواء كان راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا، مؤكدًا أن هذا الأمر من المسائل التي يحتاجها كثير من المصلين في حياتهم اليومية.

وأوضح المركز أن من أدرك الإمام في أي وضع من أوضاع الصلاة، فعليه أن يكبر تكبيرتين، الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي ركن أساسي لا تنعقد الصلاة بدونه، أما الثانية فتكون للانتقال إلى الحالة التي عليها الإمام، سواء كانت ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا، وذلك لضمان صحة الاقتداء.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى أن المسبوق، وهو من لم يدرك الصلاة كاملة مع الإمام، يُعتبر ما أدركه مع الإمام هو بداية صلاته، بينما ما يقضيه بعد سلام الإمام يُعد آخر صلاته، مشددًا على ضرورة متابعة الإمام في جميع أفعال الصلاة دون مخالفة، والالتزام بهيئة الجماعة حتى ينتهي الإمام من صلاته.

وأشار المركز إلى أن من أدرك ركعة واحدة مع الإمام فقد نال فضل صلاة الجماعة وأجرها كاملًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وهو ما يدل على رحمة الشريعة وتيسيرها على المسلمين.

وأكد أن الالتزام بهذه الضوابط يساعد المصلين على أداء الصلاة بشكل صحيح، ويجنبهم الوقوع في أخطاء قد تؤثر على صحة الصلاة، داعيًا الجميع إلى الحرص على صلاة الجماعة واتباع الإمام كما أمرت السنة النبوية.

وأكد المركز على أهمية تعلم أحكام الصلاة وفهمها بشكل صحيح، لما تمثله من ركن أساسي في حياة المسلم، مشيرًا إلى أن مثل هذه التوضيحات تأتي في إطار دوره في نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم بين الناس.