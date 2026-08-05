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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشجع تركي يرتدي الزي الفرعوني احتفالا بوصول محمد صلاح إلى طرابزون

مشجع طرابزون
مشجع طرابزون
محمد بدران

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية استثنائية، مع احتشاد أعداد كبيرة من جماهير طرابزون سبور في الشوارع ومحيط المطار، لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفت أحد المشجعين الأتراك الأنظار بارتدائه الزي الفرعوني الكامل، في لفتة خاصة ترحيبًا بـ"الملك المصري"، تعبيرًا عن حماس الجماهير لاستقبال قائد منتخب مصر.

وأشعلت جماهير طرابزون الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، وسط حالة من الحماس الكبير لاستقبال صلاح، في مشاهد تعكس حجم الترقب الجماهيري للصفقة التي تعد من أبرز صفقات النادي في السنوات الأخيرة.

كما توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار للترحيب بمحمد صلاح فور وصوله، فيما شهدت الشوارع المحيطة تجمعات جماهيرية واحتفالات استمرت لساعات.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر حسم انتقال اللاعب رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوعه للفحص الطبي، قبل تقديمه بقميص طرابزون سبور أمام جماهير النادي.

استقبال الجماهير محمد صلاح استقبال اسطوري طرابزون

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