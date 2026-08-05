رامي رضوان: فعّلوا تطبيق تنظيم الاتصالات ليطمئن المواطنون على خطوطهم

طالب الإعلامي رامي رضوان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة تشغيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مؤكدًا أن تشغيله يتيح للمواطنين الاطمئنان إلى عدم وجود خطوط مسجلة على بياناتهم دون علمهم.

وقال رضوان، خلال تقديمه برنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”،: "أرجوكم، تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مش شغال ليه؟، أتمنى إنه يشتغل؛ عشان الناس تطمن إن معندهاش أكتر من خط مسجل باسمها دون علمها".

استلام الشريحة بأنفسهم

ووجه رضوان رسالة تحذيرية للمواطنين، دعاهم خلالها إلى عدم تسليم بطاقاتهم الشخصية لأي شخص بغرض استخراج خطوط هاتف محمول، مشددًا على ضرورة استلام الشريحة بأنفسهم عند شرائها، حفاظًا على بياناتهم الشخصية وتجنبًا لأي مخاطر أو مساءلات قانونية قد تترتب على إساءة استخدام الخط.