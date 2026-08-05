وزير الدولة الأردني الأسبق: دعم الوصاية الهاشمية يعزز حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية

قال الدكتور محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني الأسبق، إنّ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان تُعد توصيات جيدة للغاية، شريطة أن تحظى بالمتابعة والتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح أن التأكيد على الوصاية الهاشمية من شأنه أن يمنع الكيان الإسرائيلي من الاستمرار في مصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات والاقتحامات التي يقودها وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تأكيداً عربياً على دعم صمود المقدسيين في مواجهة التحديات من خلال الوصاية الهاشمية.

وأضاف أحمد، خلال تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوصاية الهاشمية تُعنى برعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ على شؤون مدينة القدس.

وأكد أن المسجد الأقصى بمساحة أرضه البالغة 144 دونماً مخصص للعبادة وللمسلمين، وأن جميع الاقتحامات ومحاولات الضم والحفريات التي تُجرى فيه تُعد باطلة، باعتبار أن الوصاية الهاشمية هي الجهة التي ينبغي العمل بها في إدارة شؤون القدس.

وأشار إلى أن هناك مديرية خاصة لشؤون القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، وتتولى إدارة جميع الأمور المتعلقة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأوضح وزير الدولة الأردني الأسبق أن البيان الختامي يعكس اهتماماً كبيراً من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بمدينة القدس والأراضي المقدسة وفلسطين.

دعم وإسناد للقضية الفلسطينية

وأكد أن دعم الوصاية الهاشمية يمثل دعماً وإسناداً للقضية الفلسطينية، كما يمنح الأردن دفعة للاستمرار في أداء مهامه ودوره في صون المقدسات والمحافظة عليها وإدامة رعايتها.