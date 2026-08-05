إندونيسيا: الهجمات الإسرائيلية تعرقل خطة السلام في غزة

أدانت إندونيسيا الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة، مؤكدًة أن الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي وتقوض وقف إطلاق النار في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.



وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) اليوم الأربعاء، أن هذه الهجمات تعرقل عمداً تنفيذ خطة السلام بشأن غزة وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.



وحثت جاكرتا إسرائيل، بصفتها طرفاً في اتفاق وقف إطلاق النار، على وقف العمليات العسكرية فوراً وبشكل دائم والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الهدنة وفقاً للقانون الدولي.



ويأتي هذا البيان عقب غارة عسكرية إسرائيلية شُنت الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وجنين، وإصابة عدة أشخاص آخرين في أنحاء قطاع غزة.



وقد جاء الهجوم بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام عن اتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.



وكررت إندونيسيا تأكيدها على الالتزام بدعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها دولياً.