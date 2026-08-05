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الصحة: العالم يحتاج إلى 11 مليون وظيفة بالقطاع الصحي بحلول 2030.. ومصر تستثمر بقوة في البنية الصحية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: العالم يحتاج إلى 11 مليون وظيفة بالقطاع الصحي بحلول 2030.. ومصر تستثمر بقوة في البنية الصحية

د الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
د الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص أعداد العاملين بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الحاجة إلى نحو 11 مليون وظيفة في القطاع الصحي بحلول عام 2030، من بينها نحو 3 ملايين طبيب على مستوى العالم.

وقال عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”،  أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل الاستثمار في تطوير القطاع الصحي من خلال إنشاء المستشفيات والمدن الطبية ووحدات الرعاية الصحية، إلى جانب رفع كفاءة المستشفيات القائمة وزيادة عدد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية 

وتابع أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الصحية، ليس فقط عبر التوسع في البنية التحتية، وإنما أيضًا من خلال الاستثمار في العنصر البشري الصحي، باعتباره الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة بالقطاع الصحي منظمة الصحة العالمية طبيب

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