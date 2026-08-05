في نار أغسطس .. الصحة العالمية تشرح كيفية الوقاية من الأضرار الصحية الخطيرة

في شهر أغسطس تتعرض البلاد لموجة كبيرة من الحر مما يتسبب في المعاناة من أمراض ومضاعفات صحية عديدة.

ووفقا لموقع منظمة الصحة العالمية اليك الإجراءات التي ينبغي فعلها لتجنب أضرار الحر الصحية.

تجنب الخروج وممارسة الأنشطة الشاقة خلال أشد أوقات اليوم حرارة.

ابقى في الظل و تذكر أن درجات الحرارة المحسوسة تحت أشعة الشمس قد تكون أعلى بمقدار 10-15 درجة مئوية.

اقضِ ساعتين إلى ثلاث ساعات خلال النهار في مكان بارد.

انتبه لخطر الغرق و لا تسبح بمفردك أبداً.

ابقَ على اطلاعٍ دائمٍ بتحذيرات الحرارة الرسمية.

حافظ على برودة منزلك

استخدم هواء الليل لتبريد منزلك عن طريق فتح النوافذ بعد حلول الظلام عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

خلال النهار عندما تكون درجات الحرارة الخارجية أعلى من الداخلية، أغلق النوافذ وغطها بستائر أو مصاريع لحجب أشعة الشمس المباشرة، أطفئ أكبر عدد ممكن من الأجهزة الكهربائية.

استخدم المراوح الكهربائية فقط عندما تكون درجات الحرارة أقل من 40 درجة مئوية 104 درجة فهرنهايت.

عندما تكون درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية أو 104 درجة فهرنهايت، ستؤدي المراوح إلى تسخين الجسم.

في حال استخدام مكيف الهواء، اضبط منظم الحرارة على 27 درجة مئوية أو 81 درجة فهرنهايت وشغّل مروحة كهربائية سيجعل ذلك الغرفة تبدو أبرد بمقدار 4 درجات مئوية كما يمكن أن يوفر ذلك ما يصل إلى 70% من فاتورة الكهرباء الخاصة بالتبريد.

تذكر أن الجو قد يكون أبرد في الخارج في الظل.