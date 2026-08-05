نقيب التمريض تكرم بطلات مستشفى أورام مدينة نصر بالتأمين الصحي

تكرّم الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، غدًا، أطقم التمريض بمستشفى أورام مدينة نصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تقديرًا لموقفهن البطولي خلال حادث الحريق الذي اندلع بالمستشفى، وما قدمنه من تضحيات وجهود استثنائية للحفاظ على سلامة المرضى، في مشهد جسّد أسمى معاني الإنسانية والإخلاص للمهنة.

ويأتي هذا التكريم عقب الموقف البطولي الذي سجلته أطقم التمريض أثناء الحريق، حيث حرصن على إخلاء المرضى وتوجيههم وذويهم لاستخدام السلالم ومخارج الطوارئ بدلًا من المصاعد، تحسبًا لأي مخاطر قد تنجم عن امتداد الحريق إلى الكابلات الكهربائية.

كما شاركت أطقم التمريض في استخدام طفايات الحريق للمساهمة في السيطرة على النيران، وساندت قوات الحماية المدنية حتى انتهاء الأزمة، وظلت داخل المستشفى إلى حين الاطمئنان على سلامة جميع المرضى.

ممرضات مستشفى أورام مدينة نصر

رويشمل التكريم كلًا من: إلهام السيد خاطر، مديرة التمريض بمستشفى مركز الأورام، وسميرة منصور أحمد، ورشا عبد العال، مسؤولة العمليات، وسناء عبد الباقي متولي، مشرفة العمليات، وعبير حمودة السيد، وميرفت محمد عيسى، وإحسان حامد محمد، ورقية محمد كامل، وأمينة زين العابدين عبد النبي، وجهاد محمود عويس، ورانيا عزوز جاب الله، ونيفين طه محمد، وثناء علي السيد، وعبير أحمد عبد الله، مشرفة سكن التمريض، وابتسام عبد الغفار، من عيادة مدينة نصر الشاملة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هذا التكريم يأتي في إطار حرص نقابة التمريض على الاحتفاء بالنماذج المشرفة التي قدمت أروع صور الإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وترسيخ ثقافة تقدير أصحاب المواقف البطولية الذين يضعون حياة المرضى وسلامتهم فوق كل اعتبار.