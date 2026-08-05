اليونان: إجراءات لدعم ضحايا حرائق الغابات بإقليمي "أتيكا" و"فيوتيا"

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات لدعم ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في غرب إقليمي أتيكا وفيوتيا، بما في ذلك الأسر المتضررة والشركات والمزارعين.



وقال ميتسوتاكيس، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إنه عند انعقاد البرلمان مجدداً، ستقدم الوزارة المعنية بأزمة المناخ والحماية المدنية تشريعاً يهدف إلى تسريع ورقمنة إجراءات الإبلاغ عن الأضرار ودفع التعويضات لضحايا حرائق الغابات والشركات المتضررة.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن الدولة ستتحرك هذه المرة بسرعة أكبر في تمويل جهود إعادة إعمار المنازل التي دمرت، في حدود الإطار القانوني المحدد المعمول به.



وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزاري مشترك عُقد في قصر ماكسيموس بهدف تسريع إجراءات المساعدات الحكومية وتقييم الأضرار ودفع التعويضات للمتضررين من الحرائق.



وقد أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع ميتسوتاكيس، اليوم، للإعراب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في أعقاب حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.



وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني، في بيان، إن الرئيس السيسي عرض تقديم أي مساعدة ضرورية لليونان في أعقاب الحرائق التي دمرت المنازل وحرقت آلاف الهكتارات من أراضي الغابات.