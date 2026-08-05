التعليم العالي: إقبال متزايد على تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، بلغ حتى الآن 29 ألف طالب.

وأوضح أن تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

وأضاف أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل الرغبات مجانًا.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الوزارة تواصل نشر الأدلة الإرشادية، والإنفوجرافات، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي؛ لمساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، والتعريف بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام:

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة إكس:

https://x.com/Mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة ثريدز:

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قناة الوزارة على يوتيوب:

https://www.youtube.com/@mohesregypt