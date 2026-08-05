«التعليم العالي» تكشف مفاجأة بشأن تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وسط إتاحة الفرصة لتسجيل الرغبات وتعديلها طوال مدة المرحلة، التي تستمر لمدة 5 أيام، فيما أكدت وزارة التعليم العالي عدم وجود أي أفضلية للطلاب الذين يسجلون رغباتهم في الأيام الأولى.

95 ألف طالب في المرحلة الأولى

قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن عدد طلاب شعبة علمي علوم في المرحلة الأولى يبلغ نحو 23 ألف طالب، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة نحو 16 ألفًا و500 طالب.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد طلاب الشعبة الأدبية يبلغ نحو 55 ألف طالب، ليصل إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى إلى قرابة 95 ألف طالب، من بين نحو 620 ألف طالب ناجح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالدور الأول.

التسجيل مستمر لمدة 5 أيام

وأوضح الجيوشي أن المرحلة الأولى بدأت اليوم، وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الساعة 7 مساءً من يوم الأحد المقبل، وهي المدة المخصصة لتسجيل رغبات الطلاب.

لا أفضلية لمن يسجل أولًا

وأكد القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم أنه لا توجد أي أفضلية للطالب الذي يسجل رغباته في اليوم الأول مقارنة بمن يسجلها في اليوم الأخير، موضحًا أن جميع الطلاب يتمتعون بالحقوق نفسها طوال فترة المرحلة.

وأشار إلى أن الطالب يمكنه الدخول إلى الموقع الإلكتروني أكثر من مرة خلال فترة التنسيق، وإجراء أي تعديلات يرغب فيها، على أن يُعتد بآخر تعديل أجراه قبل غلق باب التسجيل.

تحذير من مشاركة الرقم السري

وشدد الجيوشي على أهمية الحفاظ على الرقم السري وعدم إطلاع أي شخص عليه، قائلًا: «من يمتلك هذا الرقم يستطيع الدخول إلى حساب الطالب وتعديل رغباته».

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنظيم عملية تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى من التنسيق، مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة اختياراتهم وتعديلها خلال المدة المحددة، قبل غلق باب التسجيل واعتماد آخر رغبة تم تسجيلها.