بعد تراجع الدولار.. إلى أين وصلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم؟

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 تحركات متباينة أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري، وذلك بالتزامن مع التراجع المفاجئ في سعر الدولار الأمريكي، بينما استقر الريال السعودي عند مستوياته الأخيرة دون تغيير ملحوظ. كما تنوعت حركة باقي العملات بين الارتفاع والاستقرار، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة سوق الصرف وتطورات أسعار العملات الرئيسية.

ويواصل الدولار جذب الأنظار بعد موجة التراجع الأخيرة التي سجلها أمام الجنيه، في الوقت الذي حافظت فيه بعض العملات العربية على استقرارها، بينما سجلت عملات أجنبية أخرى مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم، بحسب أحدث البيانات المعلنة من البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 157.42 جنيه للشراء و162.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 129.93 جنيه للشراء و132.26 جنيه للبيع.

فيما سجل الريال العماني 127.34 جنيه للشراء و129.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 12.63 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 69.39 جنيه للشراء و70.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 57.37 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 66.92 جنيه للشراء و67.22 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الكندي 35.35 جنيه للشراء و35.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري 61.44 جنيه للشراء و61.76 جنيه للبيع.

وسجل الين الياباني (100 ين) 31.53 جنيه للشراء و31.70 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار الأسترالي 35.04 جنيه للشراء و35.19 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.