مجموعات كأس عاصمة مصر تكتمل.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز

أسفرت قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 عن مواجهات قوية بين الأندية المشاركة، بعد تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، في البطولة التي تشهد منافسة كبيرة بين أندية الدوري الممتاز.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
الزمالك
وادي دجلة
زد
طلائع الجيش
الاتحاد السكندري
المجموعة الثانية:
بيراميدز
سموحة
البنك الأهلي
مودرن سبورت
القناة
المجموعة الثالثة:
الأهلي
الشرقية
الجونة
المقاولون العرب
تليفونات أسيوط
المجموعة الرابعة:
المصري
سيراميكا كليوباترا
السويس للبترول
غزل المحلة
أبو قير للأسمدة
ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة المقبلة جدول مباريات البطولة ومواعيد انطلاق منافسات دور المجموعات.