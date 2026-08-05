مجموعات كأس عاصمة مصر تكتمل.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز

أسفرت قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 عن مواجهات قوية بين الأندية المشاركة، بعد تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، في البطولة التي تشهد منافسة كبيرة بين أندية الدوري الممتاز.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الزمالك

وادي دجلة

زد

طلائع الجيش

الاتحاد السكندري

المجموعة الثانية:

بيراميدز

سموحة

البنك الأهلي

مودرن سبورت

القناة

المجموعة الثالثة:

الأهلي

الشرقية

الجونة

المقاولون العرب

تليفونات أسيوط

المجموعة الرابعة:

المصري

سيراميكا كليوباترا

السويس للبترول

غزل المحلة

أبو قير للأسمدة

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة المقبلة جدول مباريات البطولة ومواعيد انطلاق منافسات دور المجموعات.