الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان بإشعال حرائق وإنذارات واستهدافات جديدة

واصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان، حيث أضرم جنوده النيران في الثروة الحرجية والأشجار المثمرة في بلدة حولا، وامتدت ألسنة اللهب إلى عدد من المنازل في الأحياء الغربية للبلدة.

كما وجّه جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة المنصوري، في وقت أشعلت القوات الإسرائيلية حرائق في الأحراج الواقعة أعلى منطقة الشميس بين البرجين عند أطراف بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع النيران وسط مخاوف من اتساع رقعتها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وفي تصعيد ميداني آخر، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج. كما وقع انفجار ناجم عن مخلّفات العدوان الإسرائيلي في البلدة، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة متخصصة عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات مجدل سلم وقبريخا في مرجعيون، وبرعشيت ودير أنطار في قضاء بنت جبيل، وشوكين في النبطية، قبل نقلها إلى مكان آمن تمهيدًا لإتلافها.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه حفاظًا على سلامتهم.