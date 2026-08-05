هاني أبو ريدة يشهد جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر

شهد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة تجديد عقد التوأم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير الاستقرار للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وحضر جلسة تجديد التعاقد كل من خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحمادة الشربيني، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب وليد بدر، المدير الإداري لمنتخب مصر.

وتأتي خطوة تجديد التعاقد في إطار دعم مجلس إدارة الاتحاد للجهاز الفني، واستمرار العمل وفق خطة إعداد منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.