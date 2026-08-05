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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطلق قمرين اصطناعيين على متن الصاروخ الحامل سمارت دراغون-3

الصين تطلق قمرين اصطناعيين
الصين تطلق قمرين اصطناعيين
أ ش أ

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء صاروخا حاملا إلى الفضاء، من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، لإرسال اثنين من الأقمار الاصطناعية فرط الطيفية إلى المدار المخطط لهما.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه من المتوقع أن يدعما عمليات الرصد عالية الدقة في الصين والمراقبة واسعة النطاق لليابسة والبحار في أنحاء العالم.

وأوضحت أن الصاروخ الحامل "سمارت دراغون-3" انطلق في الساعة 10:38 صباحا (بتوقيت بكين) من البحر بالقرب من مدينة هاييانغ، حاملا القمرين الصناعيين "أورينتال سمارت آي 01" و"أورينتال سمارت آي 02" إلى المدار المخطط لهما، حيث تولى مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية مهمة الإطلاق البحري.

وأشارت إلى أن وزن كل قمر منهما يبلغ نحو 300 كيلوجرام، ويحمل كل منهما جهاز تصوير فرط طيفي يتميز بـ22 نطاقا طيفيا مُعايرا ودقة مكانية تبلغ خمسة أمتار وحزام تصوير بعرض 300 كيلومتر، وقد صُمما ليوفرا معا تغطية عالمية متكررة الزيارة كل خمسة أيام، وفقا للجهة المطورة.

وأضافت أنه لا يقتصر دور القمران على التقاط الصور فحسب، بل يستطيعان أيضا تفسير ما يرصدانه، كما يحمل القمران أيضا على متنهما وحدات حوسبة للذكاء الاصطناعي، بقدرة حوسبية تصل إلى 400 تريليون عملية في الثانية.

وبعد دخولهما طور التشغيل، سيعمل القمران مع قمر صناعي منفصل عالي الدقة موجود بالفعل في المدار، لتشكيل منظومة تجمع بين المسوحات واسعة النطاق وعمليات الرصد التفصيلية.

الصين أطلقت صاروخا الأقمار الاصطناعية

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