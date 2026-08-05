طرابزون سبور يحدد موعد تقديم محمد صلاح رسميًا على ملعب بابارا بارك

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، في بيان رسمي، إقامة حفل تقديم النجم المصري محمد صلاح لجماهير الفريق في تمام الساعة 7:30 مساء غد الخميس، على ملعب بابارا بارك؛ وذلك بعد إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي من داخل الطائرة، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لبدء تجربته الجديدة مع الفريق التركي.

وكان طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين الطرفين، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب بابارا بارك حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفل تقديم محمد صلاح، في ظل حالة الحماس التي صاحبت الصفقة منذ الإعلان عن الاتفاق بين اللاعب والنادي التركي.