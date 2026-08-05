محمد صلاح يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى طرابزون سبور

اجتاز النجم المصري محمد صلاح الفحص الطبي بنجاح، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب الاتفاق النهائي مع إدارة النادي، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجّه قائد منتخب مصر رسالة إلى جماهير النادي التركي، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لبدء تجربته الجديدة مع الفريق.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن الانتقال إلى صفوفه، بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية.

وباجتياز اللاعب الفحص الطبي، لم يتبقَّ سوى استكمال الإجراءات النهائية قبل إعلان طرابزون سبور التعاقد مع محمد صلاح بشكل رسمي، ليبدأ النجم المصري فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية داخل الدوري التركي.