ادعاء ترويج المخدرات كاذب.. الداخلية: ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض وترويج المواد المخدرة بالدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" متواجد حاليًا خارج البلاد - مقيم بالدقهلية)، وباستدعاء زوجته (مالكة محل ملابس) وبسؤالها قررت تضرر زوجها من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدي على أنجال عمه بالضرب.

وتبين أنه بتاريخ 13 يوليو المنقضي، تبلغ لمركز شرطة محلة دمنة بالدقهلية من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (المشكو في حقهم "مصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة")، وطرف ثان: (شخصين "أنجال عم القائم على النشر" مصابان بجروح وكدمات متفرقة)، لخلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تبين عدم صحة الادعاء بقيام المشكو في حقهم بترويج المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.