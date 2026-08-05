نقابة الصحفيين: فتاة واقعة أوبر ليست صحفية.. وسنتقدم ببلاغات ضد منتحلي الصفة

أعلنت نقابة الصحفيين استنكارها الشديد للسلوك الصادر عن الفتاة المتداولة في واقعة "أوبر"، مؤكدة أنها ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخولها تمثيل الصحافة.

وقال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الفتاة المذكورة لا تنتمي إلى النقابة، مشددًا على رفض النقابة بشكل قاطع أي استغلال لمهنة الصحافة أو انتحال صفة صحفي تحت أي مسمى.

وأكد عبد الرحيم أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في استغلال صفة الصحفي، مشيرًا إلى أنه في إطار حملة النقابة لمواجهة منتحلي الصفة، سيتم التقدم ببلاغات رسمية ضد كل من ينتحل صفة صحفي، وضد المؤسسات والكيانات الوهمية التي تستغل الشباب وتوهمهم بممارسة المهنة.

وأوضح أن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، سبق أن تقدم خلال الفترة الماضية بعدة بلاغات مماثلة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، في إطار جهود النقابة المستمرة لحماية المهنة والحفاظ على حقوق الصحفيين.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن الكيانات الوهمية لا تمت بأي صلة لنقابة الصحفيين، وتصدر بطاقات وكارنيهات مقابل مبالغ مالية مستغلة اسم النقابة، مؤكدًا أن بعض العاملين بهذه الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين، وهو ما قد يشكل جرائم انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان غير قانوني، إضافة إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات.

وشدد عبد الرحيم على أن مجلس النقابة يتصدى بكل قوة لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، التي تسيء إلى مهنة الصحافة، وتدعي أنها نقابات للصحفيين، وتمنح بطاقات عضوية تحمل صفة "صحفي" دون أي سند قانوني.

وناشد جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات أو حاملي بطاقاتها، مؤكدًا أن الممثل الشرعي الوحيد للصحفيين المصريين هو نقابة الصحفيين، ومقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لعمل النقابة.