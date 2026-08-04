العثور على جثمان سبعيني في براني واختفاء سيارته.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان مُسن بإحدى المناطق النائية بمدينة سيدي براني، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، تزامنًا مع اختفاء سيارته الخاصة.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان الحاج عبد الله د.ا ، 70 عامًا، بإحدى المناطق الصحراوية التابعة لمدينة سيدي براني.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى معاينة موقع العثور على الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات اللازمة، لكشف تفاصيل الحادث وتحديد أسباب اختفاء السيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.