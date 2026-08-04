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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يقود أولى محاضرات الإرشاد الأكاديمي لطلاب الثانوية العامة

اختيار التخصص قرار حياة.. وجامعة بورسعيد تضع خبراتها بين أيديكم
اختيار التخصص قرار حياة.. وجامعة بورسعيد تضع خبراتها بين أيديكم
محمد الغزاوى

حرص الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، في خطوة تعكس حرص جامعة بورسعيد على إعداد الطلاب للمرحلة الجامعية وفق رؤية علمية حديثة على قيادة فعاليات برنامج "الإرشاد الأكاديمي لطلاب الثانوية العامة"، الذي أطلقته الجامعة لأول مرة بهدف مساعدة الطلاب على اختيار التخصصات الجامعية التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 

واستقبل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة، في البرنامج الارشادى، حيث شهدت الفعاليات لليوم الاول حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور.
 

 اختيار التخصص قرار حياة.. وجامعة بورسعيد تضع خبراتها بين أيديكم

واستهل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح اللقاء بالترحيب بالطلاب داخل رحاب جامعة بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على منح شهادة جامعية، بل تعمل على إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل. وأوضح أن اختيار التخصص الجامعي يجب أن يستند إلى فهم حقيقي لقدرات الطالب واهتماماته الشخصية، وليس فقط إلى مجموع الدرجات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد من أهم القرارات التي تؤثر في مستقبل الطالب المهني.
 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بورسعيد تنفذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى اللغة الإنجليزية لجميع منتسبيها، في إطار توجهها نحو أن تصبح جامعة ناطقة باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز فرص خريجيها في المنافسة داخل سوق العمل العالمي، ويواكب متطلبات الجامعات الدولية.


وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين رئيس الجامعة والطلاب، أجاب خلاله عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بالكليات والأقسام العلمية والبرامج الدراسية المميزة، كما استمع إلى تساؤلات أولياء الأمور بشأن فرص الالتحاق بالبرامج الجديدة والمتميزة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على توفير جميع المعلومات التي تساعد الطالب على اتخاذ القرار الصحيح.
وبدأت فعاليات اليوم الأول للمبادرة بورشة عمل بعنوان "تحليل الاهتمامات" قدمها المدرب المعتمد واختصاصي التطوير المهني المهندس أبانوب سعد، حيث تناولت كيفية اكتشاف الطالب لاهتماماته وميوله وربطها بقدراته الشخصية والتخصصات الجامعية المناسبة، بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.


كما تضمنت الفعاليات عرضًا تفصيليًا للبرامج الدراسية المتميزة التي تناسب طلاب الشعبة الأدبية، مع استعراض المزايا الأكاديمية لكل برنامج وفرص العمل المتاحة لخريجيه، بما يساعد الطلاب على تكوين رؤية واضحة قبل تسجيل رغباتهم الجامعية.
وتوالت بعد ذلك اللقاءات التعريفية مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس، حيث قدم الأستاذ الدكتور محمد البشلاوي، المشرف على قطاع العلوم الإنسانية بالجامعة، عرضًا حول كليات القطاع وتخصصاته المختلفة، فيما استعرض الأستاذ الدكتور عبد السلام عبد الستار، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب، فرص الدراسة بالقسم وآفاقه المستقبلية.
كما قدم الأستاذ الدكتور عاطف زغلول، مدير برنامج الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، شرحًا لمميزات البرنامج وفرص العمل التي يتيحها، فيما استعرضت الدكتورة أمل حال، مدير برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب، طبيعة الدراسة بالبرنامج وأهميته في ظل تنامي سوق الترجمة واللغات، بينما قدم المعيد محمد عبد الملك عرضًا حول شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة وما توفره من فرص مهنية متميزة.
وفي ختام جولته داخل فعاليات المبادرة، أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن جامعة بورسعيد تضع جميع إمكاناتها العلمية والبشرية في خدمة أبنائها لمساعدتهم على اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وميولهم.
كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بقيادة الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مثمنًا الأداء المتميز لفريق المركز وما قدمه من تنظيم وإعداد ساهم في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن برنامج الإرشاد الأكاديمي يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعكس رؤية جامعة بورسعيد في بناء طالب جامعي واعٍ وقادر على رسم مستقبله وفق أسس علمية سليمة.

بورسعيد جامعة بورسعيد الارشاد الأكاديمي الثانوية العامة

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