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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير رعاية بورسعيد يتفقد أقسام الطوارئ والعنايات المركزة والداخلي

مدير رعاية بورسعيد يتفقد أقسام الطوارئ والعنايات المركزة والداخلي
مدير رعاية بورسعيد يتفقد أقسام الطوارئ والعنايات المركزة والداخلي

قاد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية مفاجئة مع انتصاف الليل داخل مستشفى الزهور بورسعيد، للوقوف ميدانياً على مدى انتظام سير العمل واختبار جاهزية الأطقم الطبية، وضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذلك في إطار التوجيهات المباشرة للدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف المتابعة الميدانية الصارمة والاستجابة اللحظية لتحديات العمل على مدار الساعة.

سرعة وكفاءة الخدمة بالطوارئ

وقد استهل مدير عام الفرع جولته الموسعة بالمرور على قسم الطوارئ والاستقبال، حيث باشر شخصياً متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمترددين على المستشفى، واطلع على معدلات الفرز والانتظار، مشدداً على ضرورة تقليل أزمنة الاستجابة للحدث والتعامل الفوري مع كافة الحالات الطارئة. كما راجع الدكتور إسماعيل الحفناوي آليات تطبيق البروتوكولات العلاجية، مؤكداً أن سرعة وكفاءة الخدمة بالطوارئ تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

وامتدت الجولة الميدانية لتشمل أقسام العناية المركزة (العامة والرعاية الحرجة)، حيث حرص مدير الفرع على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للمرضى الصغار والكبار، ومراجعة الخرائط العلاجية وقراءات الأجهزة الطبية الحيوية، موجهاً الأطقم الطبية بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل حالة، والالتزام المطلق بأعلى معايير سلامة وأمان المريض داخل وحدات الرعاية المركزة.

كما شملت التفقدات الجناح الداخلي وأقسام الإقامة بالمستشفى، حيث التقى الدكتور إسماعيل الحفناوي بعدد من المرضى والمترددين للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة ورعايتهم الطبية والتمريضية. وخلال مروره، تأكد مدير الفرع من الجاهزية التامة للخدمات الطبية المعاونة، والانضباط الكامل لنوبتجيات السهر لجميع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، فضلاً عن الاطمئنان على استقرار المخزون الاستراتيجي والآمن من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته لضمان مواجهة أي طوارئ بكفاءة تامة.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي أن المرور المفاجئ والميداني خاصة خلال الفترات الليلية وفي أوقات الذروة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي؛ للقياس الفعلي لمستوى الأداء على أرض الواقع، ومعالجة أي معوقات تشغيلية فوراً، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة وكفاءة عالية على مدار 24 ساعة لخدمة أهل بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية مستشفي الزهور

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