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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة بديل عشوائيات بمنطقة القابوطي بحي الضواحي

تطوير شامل لـ432 وحدة سكنية يشمل رفع كفاءة شبكات المرافق من صرف ومياة الشرب والإنارة والأرصفة
تطوير شامل لـ432 وحدة سكنية يشمل رفع كفاءة شبكات المرافق من صرف ومياة الشرب والإنارة والأرصفة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة القابوطي (18 عمارة) بحي الضواحي، وأعمال تشجير شارع فادي سيف بحي المناخ، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ علي ارض الواقع لمشروعات تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

رافق المحافظ الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة امل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة،والجهات التنفيذية المعنية.

تطوير شامل لـ432 وحدة سكنية يشمل رفع كفاءة شبكات المرافق من صرف ومياة الشرب والإنارة والأرصفة

وخلال الجوله تفقد المحافظ أعمال تطوير مشروع 18 عمارة بديل العشوائيات بمنطقة القابوطي والذي يضم 432 وحدة سكنية و اطلع على معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتي تشمل إحلال واستبدال مواسير الصرف الصحي التالفة ورفع كفاءة بطاريات مياه الشرب، وصيانة غرف التفتيش، وإصلاح المناور والأرصفة التالفة إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة والارتقاء بجودة الحياة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير ويرتقي بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال تشجير شارع فادي سيف بحي المناخ واطلع على أعمال زراعة الأشجار وتجميل  الشارع وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضاري بمختلف الشوارع والمحاور الرئيسية،  موجها بالاهتمام بأعمال الصيانة والري الدورية للحفاظ على الأشجار وضمان استدامتها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة المرافق والخدمات، والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، لتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف أحياء بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي

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