محافظ دمياط يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لرفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات

في إطار الحرص على تكثيف الجهود الوطنية لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وحماية الشباب،استقبل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بديوان عام المحافظة، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له من قيادات الصندوق، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة التعاطي ورفع وعي الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بمخاطرها. وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج العلاجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستهل الدكتور حسام الدين فوزي كلمته بالترحيب بالدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والوفد المرافق له على أرض محافظة دمياط، مؤكداً أن المحافظة تضع قضية الوقاية من المخدرات على رأس أولوياتها باعتبارها تمثل تهديداً مباشراً لمستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أن التعاون مع الصندوق يعد نموذجاً مهماً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة دمياط بما تتميز به من كثافة سكانية ومناطق صناعية وتجارية تحتاج إلى استمرار الجهود في ملف التوعية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في هذا الملف، وأن المحافظة على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوصول بها إلى كل بيت وقرية ومركز.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جهود الصندوق داخل محافظة دمياط خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة في مجال الوقاية والتوعية ،وأوضح أن الصندوق نجح في إعداد وتأهيل 100 قيادة تطوعية جديدة للعمل ببرامج التوعية الجماهيرية، ليصل إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في حملات التوعية بالمحافظة إلى 200 متطوع يمثلون خط الدفاع الأول داخل الأحياء والقرى.

وأضاف عثمان أنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوى المرئي والتفاعلي داخل 276 مدرسة ومعهداً أزهرياً على مستوى المحافظة، بهدف رفع وعي الطلاب والطالبات ضد مخاطر التعاطي من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات وتعزيز المهارات الحياتية. كما تم إعداد 200 من القيادات التنفيذية والدينية والطبيعية وتدريبهم على آليات التواصل الفعال لنشر رسائل الوقاية داخل المساجد والكنائس والدواوين الحكومية.

وأشار مدير الصندوق إلى تنفيذ 100 مبادرة توعوية بالميادين العامة والأسواق الكبرى استهدفت المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب تنفيذ برامج الحماية داخل 25 مؤسسة حكومية وخدمية لتوعية العاملين بأضرار المخدرات وتأثيرها على الصحة العامة والإنتاجية كما تم تنفيذ برامج توعية داخل 15 موقفاً عمومياً كبيراً استهدفت السائقين، باعتبارهم شريحة مهمة في منظومة النقل. كما تم تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات التثقيفية بالتعاون مع جامعة دمياط، استهدفت 14 كلية و6 معاهد عليا، للوصول إلى طلاب التعليم الجامعي وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن أضرار المخدرات.

أوضح "عثمان" أنه تم تنفيذ 20 مبادرة ميدانية داخل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة لاستهداف العمال، وتوعيتهم بمخاطر التعاطي في بيئة العمل وآثاره على السلامة المهنية. كما يستمر الصندوق في تنفيذ حملات التوعية الصيفية على شاطئ مدينة رأس البر سنوياً، والتي تستهدف المصطافين والزائرين برسائل توعوية ومواد إرشادية. لافتاً إلى استمرار التعاون مع مديرية الشباب والرياضة لاستهداف أكثر من 40 مركز شباب بأنشطة رياضية وثقافية وفنية.

على جانب أخر وفى نفس السياق استعرض الدكتور عمرو عثمان الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة دمياط من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال العام المالي 2026/2027، بالتعاون مع المحافظة والوزارات والجهات المعنية. وتتضمن الخطة تنفيذ أكبر برنامج وقائي في المدارس يستهدف المرحلتين "الإعدادية والثانوية" العام والتعليم الفني والمعاهد الأزهرية لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة. فضلاً عن تدريب وإعداد قيادات شبابية تطوعية مهارياً وعلمياً من الشباب ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج.

كما تشمل الخطة تنفيذ 200 مبادرة ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة في الحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة، وتكثيف جهود البرامج الوقائية بجامعة دمياط ومراكز الشباب وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال سلسلة من الأنشطة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.

وأضاف أنه سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بالمساجد والكنائس للحديث عن المخدرات التخليقية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم المرتبطة بها وطرق العلاج. كذلك التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي، وتكثيف الأنشطة الوقائية في المصانع والشركات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون تتضمن تكثيف القوافل التوعوية بالقرى، وتوسيع قاعدة المتطوعين، وتوفير العلاج لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق رقم "16023 " مجاناً وفي سرية تامة، حيث يوفر الصندوق كافة الخدمات العلاجية من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق بالتعاون مع المحافظة مع العمل على دمج المتعافين في المجتمع.

وأكد محافظ دمياط في ختام اللقاء أن مواجهة المخدرات مسؤولية جماعية، وأن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لجهود صندوق مكافحة الإدمان، مشدداً على أهمية دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ قيم الوقاية.