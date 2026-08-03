رابطة الأندية: الجولة الأولى للدوري على 3 أيام.. والأهلي يبدأ 23 أغسطس

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، وفقًا لمصادر، على إقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، في إطار ترتيبات انطلاق المسابقة.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في الدوري يوم 23 أغسطس، وذلك مراعاة لارتباطه بالمباراة الودية أمام برشلونة الإسباني، المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس على ملعب "كامب نو" ضمن بطولة كأس خوان جامبر، قبل عودة بعثة الفريق إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن الزمالك سيبدأ مشواره في الدوري أحد يومي 21 أو 22 أغسطس، وفقًا للجدول الذي ستسفر عنه قرعة البطولة، والمقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الرسمي للجولة الأولى ومواعيد المباريات عقب الانتهاء من مراسم القرعة، على أن يتم اعتماد المواعيد النهائية لجميع الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.