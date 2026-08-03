الفيفا يهدد صفقة انتقال ديوماندي إلى ريال مدريد

يتأخر وضع اللمسات الأخيرة على انتقال الإيفواري يان ديوماندي، نجم لايبزيج، إلى صفوف ريال مدريد، بسبب نزاع بين وكلاء أعماله.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن وكالة روك نيشن، تتولى حاليًا إدارة أعمال ديوماندي، إلا أن وكالة Maxidel رفعت دعوى أمام الفيفا، بدعوى وجود خرق مزعوم للعقد، لأن ريال مدريد تفاوض مع روك نيشن، لإتمام الصفقة.

ونوهت أن وكالة Maxidel هي الشركة التي أشرفت العام الماضي، على انتقال اللاعب الإيفواري من ليجانيس إلى لايبزيج، لذلك فإن القضية ليست مجرد خلاف داخلي بين شركتين، وليست مسألة بسيطة، بل إنها تؤثر بشكل مباشر على صفقة انتقال اللاعب للميرنجي.

ووفقاً للوائح الفيفا، قد يكون لهذا النزاع، تأثير مباشر على تسجيل الجناح الإيفواري.

ونوهت آس، أن ريال مدريد لم يكن على علم بهذا الوضع، وهو بطبيعة الحال ليس طرفاً فيه، ولذلك يعتقد داخل النادي الملكي، أنه سيحصل في النهاية على الحكم لصالحه.

لكن في الوقت الحالي، يجب على الريال، التعامل مع تبعات الأزمة، وقد يكون الحل هو منح ديوماندي تصريحاً يسمح له بالحصول على ترخيص مؤقت إلى أن يتم الفصل في القضية، التي تتعلق بجانب مالي من القيمة الإجمالية للصفقة.

صفقة ريال مدريد

أما بقية تفاصيل الانتقال، فهي شبه منتهية، سواء ما يتعلق بالمبالغ التي سيدفعها ريال مدريد إلى لايبزيغ وآلية السداد، أو الوثائق اللازمة، أو العقد الجديد الذي سيوقعه اللاعب مع النادي الملكي.