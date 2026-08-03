لايبزيج يكشف حقيقة انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد ويسخر من رومانو

كشف نادي لايبزيج الألماني حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب الإيفواري يان ديوماندي، لاعب الفريق، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة ديوماندي، بعدما توصل النادي الإسباني إلى اتفاق مع لايبزيج بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالانتقال، مع توقعات بإعلان الصفقة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

لكن مارسيل شايفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، نفى التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد، ساخرًا في الوقت نفسه من الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف النادي الملكي.

وقال شايفر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الواضح أن هناك بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم كخبراء في سوق الانتقالات، وقد زعموا قبل أيام أن الصفقة تمت، لكن هذا غير صحيح، فنحن لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وتأتي تصريحات المدير الرياضي للايبزيج في ظل وجود تقارير عن عقبة أخرى قد تؤثر على إتمام الصفقة، تتعلق بخلاف بين وكالة اللاعب الحالية "روك نيشن" ووكالته السابقة "ماكسيديل مانجمنت".

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل ديوماندي، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ100 مليون يورو حال إتمامها.