ماتت بسبب الزلزال .. جمال شعبان يكشف علاقة الخضة بالسكتة القلبية

أثارت وفاة سيدة بسبب الزلزال بعد احتضان ابنائها حالة كبيرة من الحزن بين المواطنين.

وتوفيت سيدة شابة بعدما حضنت أطفالها عقب الذعر والخضة من الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم.

ولمعرفة تفسير هذه الحالة وعلاقة الخضة بالسكتة القلبية والوفاة المفاجئة نعرض لكم أهم تصريحات الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب الأسبق عن هذه الحالة الخطيرة.

قال دكتور جمال شعبان أن السكتة القلبية من أكثر المشكلات الصحية المتسببة في الوفاة وهى تحدث نتيجة أسباب عديدة من بينها الخضة والذعر.

وشرح جمال أن الخضة الشديدة قد تؤثر في القلب وتتسبب في ارتفاع الأدرينالين بشكل مفاجئ وقد يحدث اضطراب في ضربات القلب.

وأشار جمال إلى أن الحالات الشديدة قد تُسبب توقف القلب خاصة بين مرضى القلب أو من سبق لهم الإصابة بإحدى مشكلات القلب و كبار السن فجميعم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ونصح جمال شعبان بعدم تجاهل ألم الصدر بعد الخضة و التوجه للطوارئ عند ظهور أعراض خطيرة .